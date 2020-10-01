Виталий МИКОЛЕНКО: «В Динамо начал с малого — подавал мячи Бойко»

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал продление контракта с киевским клубом.

«Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета еще 5 лет. Символично то, что ровно 10 лет назад я перешел в «Динамо» и начал с малого — подавать мячи Денису Бойко. Спасибо всем, кто был со мной эти 10 лет.

P.S. На третьем фото это был День молодежи на базе, и я в очках», — написал Миколенко, комментируя подборку фотографий.

Новый контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до лета 2025-го года.