Виталий МИКОЛЕНКО: «В Динамо начал с малого — подавал мячи Бойко»

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал продление контракта с киевским клубом.
«Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета еще 5 лет. Символично то, что ровно 10 лет назад я перешел в «Динамо» и начал с малого — подавать мячи Денису Бойко. Спасибо всем, кто был со мной эти 10 лет.
P.S. На третьем фото это был День молодежи на базе, и я в очках», — написал Миколенко, комментируя подборку фотографий.
Новый контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до лета 2025-го года.
Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета ещё 5 лет .Символично то,что ровно 10 лет назад я перешёл в Динамо и начал с малого - подавать мячи @king_kong_71 😂Спасибо всем кто был со мной эти 10 лет 💙💙💙P.S. На третьем фото это был День Молодёжи на базе и я в очках😂
Источник — Instagram
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