Дидье ДЕШАМ: «Матч против Украины будет тестом перед Португалией»

Украина на выезде сыграет контрольный матч против Франции

  • 01.10.2020 18:21
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Дидье ДЕШАМ: «Матч против Украины будет тестом перед Португалией»
© twitter.com/frenchteam

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий контрольный матч против национальной команды Украины.

«Я назвал сегодня расширенный список футболистов. У нас впереди три матча в плотном графике. Следовательно, было бы неправильно в случае необходимости выдергивать игроков в лагерь сборной».

«Три поединка за восемь дней? Не скажу, много это или мало. Обычно мы проводим по два матча. Но мы прожили без встреч сборных почти год, поэтому добавили еще одну игру. Мы адаптируемся. Применим ротацию, плюс УЕФА разрешил проводить по пять замен в официальных поединках. Это важно для здоровья футболистов. Хорошо бы, если бы это правило распространилось и на финальную часть Евро-2020».

«Конечно, будет несколько изменен тренировочный процесс. Матч с Украиной станет тестом для футболистов перед игрой с Португалией. Именно в товарищеской встрече я сделаю свой выбор», - сказал Дешам.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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