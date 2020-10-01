Мбаппе, Погба и Гризманн. Франция объявила состав на матч с Украиной

Сборная Франции объявила состав на контрольный матч против сборной Украины, который состоится 7-го октября.
Вратари: Льорис (Тоттенхэм), Манданда (Марсель), Меньян (Лилль).
Защитники: Варан (Реал), Динь (Эвертон), Эрнандес (Бавария), Павар (Бавария), Кимпемб (ПСЖ), Ленгле (Барселона), Любуа (Лион), Упамекано (Лейпциг).
Хавбеки: Канте (Челси), Нзонзи (Ренн), Камавинга (Ренн), Рабьо (Ювентус), Погба (МЮ), Толиссо (Бавария), Коман (Бавария).
Форварды: Жиру (Челси), Гризманн (Барселона), Мбаппе (ПСЖ(, Марсьяль (МЮ), Бен Йеддер (Монако), Ауар (Лион).
После матча с Францией команда Андрея Шевченко сыграет в Лиге наций с Германией и Испанией.
Источник — Sport.ua
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Такого не было и не будет наверно уже календаря игр
Такого не было и не будет наверно уже календаря игр
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