Мбаппе, Погба и Гризманн. Франция объявила состав на матч с Украиной

Команды проведут контрольный поединок

  • 01.10.2020 17:30
  • 1054 просмотра
  • 3 комментария
Мбаппе, Погба и Гризманн. Франция объявила состав на матч с Украиной
© twitter.com/frenchteam

Сборная Франции объявила состав на контрольный матч против сборной Украины, который состоится 7-го октября.

Вратари: Льорис (Тоттенхэм), Манданда (Марсель), Меньян (Лилль).

Защитники: Варан (Реал), Динь (Эвертон), Эрнандес (Бавария), Павар (Бавария), Кимпемб (ПСЖ), Ленгле (Барселона), Любуа (Лион), Упамекано (Лейпциг).

Хавбеки: Канте (Челси), Нзонзи (Ренн), Камавинга (Ренн), Рабьо (Ювентус), Погба (МЮ), Толиссо (Бавария), Коман (Бавария).

Форварды: Жиру (Челси), Гризманн (Барселона), Мбаппе (ПСЖ(, Марсьяль (МЮ), Бен Йеддер (Монако), Ауар (Лион).

После матча с Францией команда Андрея Шевченко сыграет в Лиге наций с Германией и Испанией.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.10.2020 17:56
    0
    Ух крутяк неделя будет!!!
    Такого не было и не будет наверно уже календаря игр
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 01.10.2020 17:52
    0
    а центра защиты у нас как раз и нет
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 17:38
    -1
    18+
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.10.2020 17:56
    0
    Ух крутяк неделя будет!!!
    Такого не было и не будет наверно уже календаря игр
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 01.10.2020 17:52
    0
    а центра защиты у нас как раз и нет
    Ссылка
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