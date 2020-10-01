Ференцварош Реброва узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Команда Сергея Реброва попала в группу G

  • 01.10.2020 19:22
  • 3071 просмотр
  • 10 комментариев
Ференцварош Реброва узнал соперников по группе Лиги чемпионов
© twitter.com/Fradi_HU

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал «Ференцварош», который впервые за 25 лет сыграет на этом этапе еврокубка.

Команде украинского наставника Сергея Реброва выпало сыграть против «Ювентуса», «Барселоны» и «Динамо» Киев.

Группа G

1. Ювентус
2. Барселона
3. Динамо Киев
4. Ференцварош

Ранее Ребров говорил, что хотел бы встретиться с киевской командой в Лиге чемпионов.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.10.2020 19:38
    0
    Тепер в Рєбрухи один клопіт - яким чином донести гравцям, шо тре його рідній гебістській дирці продути. Але, гадаю, справиться. Все таки трійка своіх в складі і в роздягальні є. Але по свому досвіду знаю шо тре якийсь аргумент стопудовий для того мати. Банальні дєньгі на такому рівні нє катят, цікаво шо придумає. Ну, аргумент. З якого дива гравці Ференца мають лягавим третє місце подарувати.
    З приводу жеребкування: в принципі, яке діло УЄФА до якоїсь безпонтової київської дирки і такого ж безпонтового зара Ференцвароша¿ А нє, навіть такі дрібниці враховують шоб інтерес був, шаріки намагнічують, мєлочі начебто, але приємно - справжні профі в УЄФА працюють
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 01.10.2020 19:34
    0
    Ждём м дуэль Фати, Роналду vs Миколенко..
    Ссылка
    JV
      JV, 01.10.2020 19:32
    0
    janu0320, 01.10.2020 19:29
    а на команды из 1й и 2й можно было и не смотреть, там вопрос лишь стоял с каким счётом буду иметь динаму, 2-0 или 5-0.
    Давай бойкенбк ты пойдешь в другую ветку и будешь там вспоминать о 0-5 от Интера 2 месяца назад?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 01.10.2020 19:32
    0
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 19:29
    -3
    а на команды из 1й и 2й можно было и не смотреть, там вопрос лишь стоял с каким счётом буду иметь динаму, 2-0 или 5-0.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 19:29
    +2
    Загаловок в лучших традициях спорт.уа... никто больше не узнал, только Ференцварош Реброва.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 19:28
    -1
    дырке откровенно повезло, ровно как и Реброву, самые слабые команды из 3й и 4й корзины.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 19:27
    +8
    У Реброва просто настоящий праздник, приедет Рон, Месси и родной клуб, который от него отказался...
    Фантастика!!!
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 19:26
    0
    решающая игра с ДК-хоть какие-то баллы с остальными нет шансов
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 01.10.2020 19:24
    +6
    Следующая новость будет - Барселона узнала соперников по ЛЧ
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 19:27
    +8
    У Реброва просто настоящий праздник, приедет Рон, Месси и родной клуб, который от него отказался...
    Фантастика!!!
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 01.10.2020 19:24
    +6
    Следующая новость будет - Барселона узнала соперников по ЛЧ
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 19:29
    +2
    Загаловок в лучших традициях спорт.уа... никто больше не узнал, только Ференцварош Реброва.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 01.10.2020 19:38
    0
    Тепер в Рєбрухи один клопіт - яким чином донести гравцям, шо тре його рідній гебістській дирці продути. Але, гадаю, справиться. Все таки трійка своіх в складі і в роздягальні є. Але по свому досвіду знаю шо тре якийсь аргумент стопудовий для того мати. Банальні дєньгі на такому рівні нє катят, цікаво шо придумає. Ну, аргумент. З якого дива гравці Ференца мають лягавим третє місце подарувати.
    З приводу жеребкування: в принципі, яке діло УЄФА до якоїсь безпонтової київської дирки і такого ж безпонтового зара Ференцвароша¿ А нє, навіть такі дрібниці враховують шоб інтерес був, шаріки намагнічують, мєлочі начебто, але приємно - справжні профі в УЄФА працюють
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 01.10.2020 19:34
    0
    Ждём м дуэль Фати, Роналду vs Миколенко..
    Ссылка
    JV
      JV, 01.10.2020 19:32
    0
    janu0320, 01.10.2020 19:29
    а на команды из 1й и 2й можно было и не смотреть, там вопрос лишь стоял с каким счётом буду иметь динаму, 2-0 или 5-0.
    Давай бойкенбк ты пойдешь в другую ветку и будешь там вспоминать о 0-5 от Интера 2 месяца назад?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 01.10.2020 19:32
    0
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 19:26
    0
    решающая игра с ДК-хоть какие-то баллы с остальными нет шансов
    Ссылка
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