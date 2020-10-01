Ференцварош Реброва узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал «Ференцварош», который впервые за 25 лет сыграет на этом этапе еврокубка.
Команде украинского наставника Сергея Реброва выпало сыграть против «Ювентуса», «Барселоны» и «Динамо» Киев.
Группа G
1. Ювентус
2. Барселона
3. Динамо Киев
4. Ференцварош
Ранее Ребров говорил, что хотел бы встретиться с киевской командой в Лиге чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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З приводу жеребкування: в принципі, яке діло УЄФА до якоїсь безпонтової київської дирки і такого ж безпонтового зара Ференцвароша¿ А нє, навіть такі дрібниці враховують шоб інтерес був, шаріки намагнічують, мєлочі начебто, але приємно - справжні профі в УЄФА працюють
Фантастика!!!
Фантастика!!!
З приводу жеребкування: в принципі, яке діло УЄФА до якоїсь безпонтової київської дирки і такого ж безпонтового зара Ференцвароша¿ А нє, навіть такі дрібниці враховують шоб інтерес був, шаріки намагнічують, мєлочі начебто, але приємно - справжні профі в УЄФА працюють
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