В поединке 4-го тура чемпионата Испании по футболу «Эльче» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Эйбар» — «Эльче» — 0:1
Гол: Лукас Бое, 38
Лучшие моменты матча Эйбар - Эльче
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Эльче).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.