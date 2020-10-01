С Луниным в резерве. Реал одолел Вальядолид за счет гола Винисиуса

30 сентября состоялись 4 матча 4-го тура чемпионата Испании.
В вечернем поединке «Реал» обыграл «Вальядолид» (1:0) за счет гола Винисиуса Жуниора во втором тайме.
Украинский голкипер Андрей Лунин всю игру оставался в резерве хозяев поля.
Ла Лига. 4-й тур
- Вильярреал - Алавес - 3:1
- Уэска - Атлетико - 0:0
- Реал Мадрид - Вальядолид - 1:0
- Эйбар - Эльче - 0:1
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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