4-й тур
Вильярреал
3:1
Алавес
30.09.2020, FT

С Луниным в резерве. Реал одолел Вальядолид за счет гола Винисиуса

30 сентября состоялись 4 матча 4-го тура чемпионата Испании

  • 01.10.2020 00:32
  • 114 просмотров
  • 1 комментарий
С Луниным в резерве. Реал одолел Вальядолид за счет гола Винисиуса
© Twitter

30 сентября состоялись 4 матча 4-го тура чемпионата Испании.

В вечернем поединке «Реал» обыграл «Вальядолид» (1:0) за счет гола Винисиуса Жуниора во втором тайме.

Украинский голкипер Андрей Лунин всю игру оставался в резерве хозяев поля.

Ла Лига. 4-й тур

  • Вильярреал - Алавес - 3:1
  • Уэска - Атлетико - 0:0
  • Реал Мадрид - Вальядолид - 1:0
  • Эйбар - Эльче - 0:1

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:50
    0
    А когда ближайшие матчи кубка у них кто знает?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:50
    0
    А когда ближайшие матчи кубка у них кто знает?
    Ссылка
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