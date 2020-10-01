Цыганикс вызван в сборную Латвии

23-летний полузащитник «Зари» Андрейс Цыганикс получил вызов в национальную сборную Латвии. Латвийцы проведут один товарищеский поединок и две игры в рамках Лиги Наций.
7-го октября Латвия сыграет товарищеский поединок с Черногорией на выезде, а затем проведет встречу со сборными Фарерских островов 10-го октября и Мальты 13-го октября. Эти два матча будут сыграны в рамках Лиги наций.
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Источник — ФК Заря
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