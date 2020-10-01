Ролан Гаррос. Марта Костюк выиграла стартовый матч в парном разряде

Украинка продолжает выступления на турнире

  • 01.10.2020 16:29
  • 323 просмотра
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Марта Костюк выиграла стартовый матч в парном разряде
© ITF

В первом круге парного разряда Ролан Гаррос украинская теннисистка Марта Костюк в паре с представительницей Беларуси Александрой Соснович сумела добыть победу.

В двух сетах дуэт обыграл пару Луция Градецкая (Чехия)/Андрея Клепач (Словения) - 6:4, 6:1.

Далее Костюк и Соснович сыграют против пары Кирстен Флипкес/Анастасия Павлюченкова.

В одиночном разряде Костюк вылетела в первом круге.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 16:42
    +1
    Посмотрел примерно 1 сет. Хорошо девчонки играли. Марта рубила у сетки, будь здоров, в своем стиле. Вообще Костюк будет очень хорошим парным игроком, если продолжит. Совсем не рискую ошибиться. У меня возникла мысль, что с прицелом на олимпиаду было бы неплохо наиграть именно Марту с одной из сестер Киченок. Понимаю, что сестер разделить тяжело, но, приминаю, одна из них в интервью и говорила, что они решили поиграть отдельно, так как слишком похоже играют и не дополняют друг друга. А вот с Мартой, я думаю, мог бы получиться очень перспективный дуэт на олимпиаду.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.10.2020 16:42
    +1
    Посмотрел примерно 1 сет. Хорошо девчонки играли. Марта рубила у сетки, будь здоров, в своем стиле. Вообще Костюк будет очень хорошим парным игроком, если продолжит. Совсем не рискую ошибиться. У меня возникла мысль, что с прицелом на олимпиаду было бы неплохо наиграть именно Марту с одной из сестер Киченок. Понимаю, что сестер разделить тяжело, но, приминаю, одна из них в интервью и говорила, что они решили поиграть отдельно, так как слишком похоже играют и не дополняют друг друга. А вот с Мартой, я думаю, мог бы получиться очень перспективный дуэт на олимпиаду.
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