Ролан Гаррос. Марта Костюк выиграла стартовый матч в парном разряде

В первом круге парного разряда Ролан Гаррос украинская теннисистка Марта Костюк в паре с представительницей Беларуси Александрой Соснович сумела добыть победу.
В двух сетах дуэт обыграл пару Луция Градецкая (Чехия)/Андрея Клепач (Словения) - 6:4, 6:1.
Далее Костюк и Соснович сыграют против пары Кирстен Флипкес/Анастасия Павлюченкова.
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Источник — Sport.ua
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