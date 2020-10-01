В поединке 1/8 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на выезде одолел «Ньюпорт Каунти» (1:1, 5:4 по пенальти).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ньюпорт Каунти» — «Ньюкасл» — 1:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Абрахамс, 5 — Шелви, 87
Лучшие моменты матча Ньюпорт - Ньюкасл
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонджо Шелви (Ньюкасл).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Тристан Абрахамс (Ньюпорт).
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Источник — ФК Ньюкасл
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