Ньюпорт
5:6
Ньюкасл
30.09.2020, FT

Дубль Стерлинга. Ман Сити разгромил Бернли и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

«Ньюкасл» обыграл «Ньюпорт» в серии послематчевых пенальти

  • 30.09.2020 23:05
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Дубль Стерлинга. Ман Сити разгромил Бернли и вышел в 1/4 финала Кубка лиги
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30 сентября «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (3:0) и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Дубль сделал Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко не участвовал в матче из-за мышечной травмы.

В другом матче игрового дня «Ньюкасл» обыграл «Ньюпорт» в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. – 5:4).

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Бернли»  «Манчестер Сити»  0:3

Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65.

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Питерс, Лонг, Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46), Макнейл.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Уокер (Хэрвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Менди, Де Брейне (Бернарду Силва, 64), Эрнандес (Аке, 74), Палмер, Стерлинг, Махрез, Торрес.

Предупреждения: Стерлинг, 76. Бернарду Силва, 90+1.

Судья: Мэдли.

Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Ньюпорт»  «Ньюкасл»  1:1 (пен  4:5)

Голы: Абрахамс, 5 – Шелви, 87.

«Ньюкасл»: Гиллеспи, Фернандес, Крафт (Шер, 72), Манкильо, Льюис, Шелви, Альмирон (Уилсон, 62), Лонгстафф, Кэрролл (Жоэлинтон, 62), Мерфи, Фрэйзер.

Предупреждение: Шелви, 16.

Судья: Брукс.

 Ньюпорт. Стадион «Родни Пэрейд».

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Источник — Sport.ua

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