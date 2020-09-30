Дубль Стерлинга. Ман Сити разгромил Бернли и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

30 сентября «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (3:0) и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Дубль сделал Рахим Стерлинг. Украинец Александр Зинченко не участвовал в матче из-за мышечной травмы.
В другом матче игрового дня «Ньюкасл» обыграл «Ньюпорт» в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. – 5:4).
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:3
Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65.
«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Питерс, Лонг, Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46), Макнейл.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Уокер (Хэрвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Менди, Де Брейне (Бернарду Силва, 64), Эрнандес (Аке, 74), Палмер, Стерлинг, Махрез, Торрес.
Предупреждения: Стерлинг, 76. Бернарду Силва, 90+1.
Судья: Мэдли.
Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Ньюпорт» – «Ньюкасл» – 1:1 (пен – 4:5)
Голы: Абрахамс, 5 – Шелви, 87.
«Ньюкасл»: Гиллеспи, Фернандес, Крафт (Шер, 72), Манкильо, Льюис, Шелви, Альмирон (Уилсон, 62), Лонгстафф, Кэрролл (Жоэлинтон, 62), Мерфи, Фрэйзер.
Предупреждение: Шелви, 16.
Судья: Брукс.
Ньюпорт. Стадион «Родни Пэрейд».
Источник — Sport.ua
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