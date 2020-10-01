Бернли – Манчестер Сити – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира.
Лучшие моменты матча Бёрнли - Ман Сити
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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