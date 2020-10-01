Артем ФРАНКОВ: «Динамо смотрит очень много игроков»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал интерес киевского «Динамо» к 21-летнему румынскому футболисту Тудору Белуце.

«Тудор Кристиан Бэлуцэ (так правильно), о котором нынче идет речь — 21-летний опорник/центральный защитник, принадлежащий «Брайтону» (играет по арендам), а до 2019-го четыре года провел в «Вииторуле», учился в школе Гичи Попеску и академии Георге Хаджи. 7 матчей за первую сборную Румынии, по столько за U-21 и U-19.

Более определенное? Подождем... Вот только скажу вам просто: «Динамо» смотрит очень много игроков!», — написал Франков.