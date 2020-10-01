Артем ФРАНКОВ: «Динамо смотрит очень много игроков»

Специалист поделился мнением об интересе киевлян к Тудору Белуце

  • 01.10.2020 15:58
  • 2298 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Динамо смотрит очень много игроков»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал интерес киевского «Динамо» к 21-летнему румынскому футболисту Тудору Белуце.

«Тудор Кристиан Бэлуцэ (так правильно), о котором нынче идет речь — 21-летний опорник/центральный защитник, принадлежащий «Брайтону» (играет по арендам), а до 2019-го четыре года провел в «Вииторуле», учился в школе Гичи Попеску и академии Георге Хаджи. 7 матчей за первую сборную Румынии, по столько за U-21 и U-19.

Более определенное? Подождем... Вот только скажу вам просто: «Динамо» смотрит очень много игроков!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    Bobyk
      Bobyk, 01.10.2020 16:30
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:08
    Рептилоид косоглазый совсем из ума выжил.
    почему рептилоид?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.10.2020 16:17
    0
    Только не следовать советам самого франкова.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:08
    -4
    Рептилоид косоглазый совсем из ума выжил.
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 01.10.2020 16:30
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:08
    Рептилоид косоглазый совсем из ума выжил.
    почему рептилоид?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.10.2020 16:17
    0
    Только не следовать советам самого франкова.
    Ссылка
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