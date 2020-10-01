Виталий МИКОЛЕНКО: «Я счастлив. Следующим должен быть титул УПЛ с Динамо»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал подписание нового контракта, а также жеребьевку Лиги чемпионов.
«Лично я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, и не в джинсах выиграл, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим».
«Жеребьевка Лиги чемпионов? В принципе, все соперники сильные, но хотелось бы сыграть с «Барселоной», я болельщик этой команды», - сказал Миколенко.
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Источник — ФК Динамо Киев
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