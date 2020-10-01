Виталий МИКОЛЕНКО: «Я счастлив. Следующим должен быть титул УПЛ с Динамо»

Защитник прокомментировал новый контракт

  • 01.10.2020 15:52
  • 1027 просмотров
  • 9 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я счастлив. Следующим должен быть титул УПЛ с Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал подписание нового контракта, а также жеребьевку Лиги чемпионов.

«Лично я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, и не в джинсах выиграл, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим».

«Жеребьевка Лиги чемпионов? В принципе, все соперники сильные, но хотелось бы сыграть с «Барселоной», я болельщик этой команды», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex323
      Alex323, 01.10.2020 16:20
    0
    Хай щастить
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:14
    -1
    Leo Leo, 01.10.2020 16:12
    Почётное второе место? Вали Виталя пока трамваи ходят..
    Второе место для даунамы может быть только в том случае, если их будут тянуть судьи, а судьи их уже начали тянуть.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:13
    0
    serge_kr, 01.10.2020 15:54
    Ну деньги у Суркису появились так что купит вам чемпионство, шубы уже во всю раздаются...
    Ты ж летом визжала что лет 5 ещё шахтёр чемпионом будет , дуэтом с Закарпатлохом
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 01.10.2020 16:12
    -3
    Почётное второе место? Вали Виталя пока трамваи ходят..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:10
    0
    Удачи !!!
    Ссылка
    DKFC
      DKFC, 01.10.2020 16:04
    0
    serge_kr, 01.10.2020 15:54
    Ну деньги у Суркису появились так что купит вам чемпионство, шубы уже во всю раздаются...
    Так у Ахметова все ровно больше, он же вас ободрал до ниточки, но подарил вам бразильское зрелище !!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:01
    -3
    Мечтать не вредно канеш.
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    DKFC
      DKFC, 01.10.2020 15:59
    -2
    Болельщик ... а играть как они когда будем ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.10.2020 15:54
    -10
    Ну деньги у Суркису появились так что купит вам чемпионство, шубы уже во всю раздаются...
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 01.10.2020 16:20
    0
    Хай щастить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:13
    0
    serge_kr, 01.10.2020 15:54
    Ну деньги у Суркису появились так что купит вам чемпионство, шубы уже во всю раздаются...
    Ты ж летом визжала что лет 5 ещё шахтёр чемпионом будет , дуэтом с Закарпатлохом
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:10
    0
    Удачи !!!
    Ссылка
    DKFC
      DKFC, 01.10.2020 16:04
    0
    serge_kr, 01.10.2020 15:54
    Ну деньги у Суркису появились так что купит вам чемпионство, шубы уже во всю раздаются...
    Так у Ахметова все ровно больше, он же вас ободрал до ниточки, но подарил вам бразильское зрелище !!!
    Ссылка
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