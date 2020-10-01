Николай ШАПАРЕНКО: «Пришел Луческу - и все в Динамо с чистого листа»

Хавбек прокомментировал новый контракт

  • 01.10.2020 15:38
  • 3175 просмотров
  • 3 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Пришел Луческу - и все в Динамо с чистого листа»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал подписание нового контракта. Игрок после прихода в команду нового тренера Мирчи Луческу стал футболистом основы.

«Хорошие ощущения, всегда хотел играть за эту команду. Буду продолжать радовать болельщиков, рад тут остаться. Пришел новый тренер - и все с чистого листа, нужно было все доказывать снова. Тренер не смотрел на былые заслуги».

«Остаюсь в Киеве, в любимой команде. Жеребьевка Лиги чемпионов? Посмотрим. Главное, что выполнили задачу, вышли в группу. Кого хочешь или не хочешь там - без разницы, нужно выходить и уровень показывать», - сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 15:54
    +4
    Не снижай требования к себе.
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    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 15:52
    -4
    Радуйся Коленька. Никто не будет к причёске цепляться.)
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 15:49
    +1
    2 момента было интересно : Соль и Шапаренко. Так как вообще Лесик их не жаловал... на 50% ответы уже получены )
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 15:54
    +4
    Не снижай требования к себе.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 15:49
    +1
    2 момента было интересно : Соль и Шапаренко. Так как вообще Лесик их не жаловал... на 50% ответы уже получены )
    Ссылка
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