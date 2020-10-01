Николай ШАПАРЕНКО: «Пришел Луческу - и все в Динамо с чистого листа»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал подписание нового контракта. Игрок после прихода в команду нового тренера Мирчи Луческу стал футболистом основы.

«Хорошие ощущения, всегда хотел играть за эту команду. Буду продолжать радовать болельщиков, рад тут остаться. Пришел новый тренер - и все с чистого листа, нужно было все доказывать снова. Тренер не смотрел на былые заслуги».

«Остаюсь в Киеве, в любимой команде. Жеребьевка Лиги чемпионов? Посмотрим. Главное, что выполнили задачу, вышли в группу. Кого хочешь или не хочешь там - без разницы, нужно выходить и уровень показывать», - сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.