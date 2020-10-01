КАРИКАТУРА ДНЯ. Мюллер — царь горы трофеев

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 31-летним немецким игроком «Баварии» Томасом Мюллером после победы мюнхенского клуба над дортмундской «Боруссией» (3:2) в поединке за Суперкубок Германии.

«Томас Мюллер выиграл больше трофеев, чем любой другой немецкий футболист в истории», — прокомментировал Момани свою работу, где Мюллер сидит на горе выигранных трофеев.

В активе Мюллера 9 побед в чемпионате Германии, 6 побед в Кубке Германии, 6 побед в Суперкубке Германии, 2 победы в Лиге чемпионов, 2 победы в Суперкубке УЕФА, победа в клубном чемпионате мира и победа на ЧМ-2014.