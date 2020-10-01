КАРИКАТУРА ДНЯ. Мюллер — царь горы трофеев

Игрок «Баварии» завоевал больше титулов, чем любой другой немецкий футболист в истории

  • 01.10.2020 15:25
  • 982 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Мюллер — царь горы трофеев
© ФК Бавария Мюнхен. Томас Мюллер

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 31-летним немецким игроком «Баварии» Томасом Мюллером после победы мюнхенского клуба над дортмундской «Боруссией» (3:2) в поединке за Суперкубок Германии.

«Томас Мюллер выиграл больше трофеев, чем любой другой немецкий футболист в истории», — прокомментировал Момани свою работу, где Мюллер сидит на горе выигранных трофеев.

В активе Мюллера 9 побед в чемпионате Германии, 6 побед в Кубке Германии, 6 побед в Суперкубке Германии, 2 победы в Лиге чемпионов, 2 победы в Суперкубке УЕФА, победа в клубном чемпионате мира и победа на ЧМ-2014.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:59
    +2
    Чоловік виграв усе, що можливо - проте досі знаходить мотивацію для гри на найвищому рівні. Молодь. беріть приклад!!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:59
    +2
    Чоловік виграв усе, що можливо - проте досі знаходить мотивацію для гри на найвищому рівні. Молодь. беріть приклад!!!!
    Ссылка
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