Артем ЯШКИН: «Пусть Супряга станет звездой в Динамо»

Специалист поделился впечатлениями о победе киевлян над «Гентом» (3:0)

  • 01.10.2020 14:53
  • 1616 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ЯШКИН: «Пусть Супряга станет звездой в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин поделился впечатлениями о победе киевлян над «Гентом» (3:0).

— Многие предполагали, что «Динамо» будет действовать от обороны. Киевляне удивили соперника?
— Нет. Динамовцы по первой игре увидели, что «Гент» можно обыгрывать, контролируя мяч, прессингуя, смысла закрываться не было. Тем более, что центральные защитники бельгийцев допускали много ошибок, пропуская забросы за спину, проникающие передачи. Так что хозяева сделали все правильно.

— Цыганков и Вербич, как и в первом матче, вышли на замену. Они пока проигрывают конкуренцию?
— На мой взгляд, они проигрывают конкуренцию в оборонительной работе. В активности Де Пена и Родригеш выглядят качественнее.

— Супряга набрал классную форму?
— Как для забивного нападающего пока еще не очень, а как командный игрок — да.

— Сейчас ходит много разговоров об интересе европейских клубов к этому форварду…
— Я, если честно, ничего не знаю о правдивости этих слухов. В свое время и про Цыганкова много чего писали. Мне кажется, что после таких сплетен наши футболисты начинают немного сдавать. Пусть Супряга зазвездит сначала в «Динамо».

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.10.2020 16:32
    0
    Вот это мне настолько странно! Какие-то 2 россиянина, Кормильцев и Яшкин, приехали в Динамо, натурализировались, сыграли пару игр за Динамо и сборную - я даже не помню ни одного яркого момента с их участием - но теперь вот Яшкин эксперт, постоянно цитируют его мнение? Извините, но кто он такой? Я как болельщик Динамо лучше знал Клебера и Боднара, они для меня больше динамовцы, чем Яшкин. Может, он хороший парень, но как он оказался в когорте уважаемых динамовцев-экспертов?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.10.2020 16:32
    0
    Вот это мне настолько странно! Какие-то 2 россиянина, Кормильцев и Яшкин, приехали в Динамо, натурализировались, сыграли пару игр за Динамо и сборную - я даже не помню ни одного яркого момента с их участием - но теперь вот Яшкин эксперт, постоянно цитируют его мнение? Извините, но кто он такой? Я как болельщик Динамо лучше знал Клебера и Боднара, они для меня больше динамовцы, чем Яшкин. Может, он хороший парень, но как он оказался в когорте уважаемых динамовцев-экспертов?
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