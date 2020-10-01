Артем ЯШКИН: «Пусть Супряга станет звездой в Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин поделился впечатлениями о победе киевлян над «Гентом» (3:0).

— Многие предполагали, что «Динамо» будет действовать от обороны. Киевляне удивили соперника?

— Нет. Динамовцы по первой игре увидели, что «Гент» можно обыгрывать, контролируя мяч, прессингуя, смысла закрываться не было. Тем более, что центральные защитники бельгийцев допускали много ошибок, пропуская забросы за спину, проникающие передачи. Так что хозяева сделали все правильно.

— Цыганков и Вербич, как и в первом матче, вышли на замену. Они пока проигрывают конкуренцию?

— На мой взгляд, они проигрывают конкуренцию в оборонительной работе. В активности Де Пена и Родригеш выглядят качественнее.

— Супряга набрал классную форму?

— Как для забивного нападающего пока еще не очень, а как командный игрок — да.

— Сейчас ходит много разговоров об интересе европейских клубов к этому форварду…

— Я, если честно, ничего не знаю о правдивости этих слухов. В свое время и про Цыганкова много чего писали. Мне кажется, что после таких сплетен наши футболисты начинают немного сдавать. Пусть Супряга зазвездит сначала в «Динамо».