Игрок Зари вызван в сборную Северной Македонии U-21

21-летний защитник луганской «Зари» Агрон Руфати вызван в сборную Северной Македонии U-21.
В рамках учебно-тренировочного сбора команда сыграет с U-21 Казахстана на выезде 8-го октября и дома с U-21 Израиля 13-го октября.
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Источник — ФК Заря
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