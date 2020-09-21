ОФИЦИАЛЬНО: Агрон Руфати — игрок Зари

Новичком луганской «Зари» стал 21-летний македонский центральный защитник Агрон Руфати. Контракт рассчитан до 30-го июня 2023-го года.
Руфати — воспитанник загребского «Динамо». Играл в юношеской системе клуба, а также в командах U-17 и U-19. Позже защищал цвета U-19 местного футбольного клуба «Локомотива». Последним клубом игрока была «Истра».
Выступал за сборные Северной Македонии разных возрастов. За национальную команду U-21 провел 8 матчей и забил один гол.
В «Заре» Руфати будет выступать под №5. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 тысяч.
Источник — ФК Заря
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