НАГОРНЯК: «Шахтер и Динамо будут стремиться выйти в 1/8 Лиги чемпионов»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от выступления «Шахтера» и «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Многое зависит от жеребьевки. Единственный плюс для «Шахтера» состоит в том, что у него есть хороший опыт выступления в этом турнире.

Группой смерти для горняков я бы назвал компанию в которую войдет «Бавария». Из второй корзины я бы назвал «Интер», но интригующе было бы, чтобы донетчане снова сыграли с командой Руслана Малиновского, «Аталантой». И, наверное, назову «Марсель». На мой взгляд, удачным был бы жребий, если бы «Шахтер» сыграл с «Порту», «Зальцбургом» и «Мидтьюланном».

Однозначно, оба клуба будут стремиться выйти в 1/8-ю турнира, но опять же, планы могут корректироваться в зависимости от соперников. Ну а задачей-минимум стал бы выход наших команд в плей-офф Лиги Европы. Для этого в группе ЛЧ нужно занять третье место. В любом случае хотелось бы увидеть «Шахтер», «Динамо» и «Зарю» в весенней стадии еврокубков. Будем за них болеть», - сказал Нагорняк.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.