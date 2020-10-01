Ролан Гаррос. Остапенко выбила Каролину Плишкову

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко (№43 WTA) мощно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
После победы над Мэдисон Бренгл из США в первом круге латвийка выбила из борьбы вторую сеяную Каролину Плишкову из Чехии (№4 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2
Напомним, Остапенко побеждала в Париже в 2017 году, но следующие два сезона вылетала в первом круге.
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Источник — Sport.ua
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