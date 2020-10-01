Ролан Гаррос. Остапенко выбила Каролину Плишкову

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко (№43 WTA) мощно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.



После победы над Мэдисон Бренгл из США в первом круге латвийка выбила из борьбы вторую сеяную Каролину Плишкову из Чехии (№4 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Алена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2



Напомним, Остапенко побеждала в Париже в 2017 году, но следующие два сезона вылетала в первом круге.