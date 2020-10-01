Ролан Гаррос. Остапенко выбила Каролину Плишкову

Латвийка умеет удивлять

  • 01.10.2020 13:16
  • 477 просмотров
  • 4 комментария
Ролан Гаррос. Остапенко выбила Каролину Плишкову
© Ролан Гаррос. Алена Остапенко

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко (№43 WTA) мощно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
После победы над Мэдисон Бренгл из США в первом круге латвийка выбила из борьбы вторую сеяную Каролину Плишкову из Чехии (№4 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2
 
Напомним, Остапенко побеждала в Париже в 2017 году, но следующие два сезона вылетала в первом круге.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.10.2020 13:34
    0
    Остапенко знову пре. Сподіваюсь, що двічі бий-біжи на грунті спрацювати не зможе. Бо тоді взагалі закривати жіночий теніс можна буде.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.10.2020 13:29
    0
    Остапа понесло)))
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.10.2020 13:28
    0
    Що Остапа знов прорвало?)))
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    Vadin
      Vadin, 01.10.2020 13:20
    +1
    Очікуванно, звісно))
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 01.10.2020 13:20
    +1
    Очікуванно, звісно))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.10.2020 13:34
    0
    Остапенко знову пре. Сподіваюсь, що двічі бий-біжи на грунті спрацювати не зможе. Бо тоді взагалі закривати жіночий теніс можна буде.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.10.2020 13:29
    0
    Остапа понесло)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.10.2020 13:28
    0
    Що Остапа знов прорвало?)))
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