Остапенко впервые после победы на РГ-2017 не вылетела в первом круге

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко (№43 WTA) стартовала с разгромной победы в матче первого круга Ролан Гаррос.



Победительница турнира 2017 года на старте соревнований в двух сетах разобралась с Мэдисон Бренгл из США (№77 WTA) – 6:2, 6:1. На все про все у латвийки ушло чуть более часа.



Отметим, что эта победа – первая для Остапенко со времен финала 2017 года, когда она в трех сетах в статусе андердога сенсационно обыграла Симону Халеп. В 2018 и 2019 годах Алена проигрывала в Париже в первом круге: Катерине Козловой и Виктории Азаренко соответственно.