Вот это старт. Эвертон выиграл первые 6 матчей сезона впервые за 82 года

«Эвертон» разгромил «Вест Хэм» (4:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Это шестая победа мерсисайдцев подряд со старта этого сезона. Подопечные Карло Анчелотти обыграли «Тоттенхэм» (1:0), «Солфорд Сити» (3:0), «Вест Бромвич» (5:2), «Флитвуд Таун» (5:2), а также «Кристал Пэлас» (2:1).
В последний раз такое случалось в сезоне-1938/39.
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Источник — Opta
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