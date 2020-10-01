Игорь ХАРАТИН: «Хотелось бы сыграть с Динамо и Шахтером»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о предпочтениях среди соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны. С другой же не хотелось бы отбирать у них очки или же чтобы они - у нас. Тут двоякие ощущения. Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждет жеребьевку», - сказал Харатин.

Напомним, что Сергей Ребров вывел «Ференцварош» в групповую стадию Лиги чемпионов, удержав нулевую ничью в игре с «Мольде». Венгерская команда попала в главную сетку турнира впервые за 25 лет. В посеве «фради» заняли место в четвертой корзине.