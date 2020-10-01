Игорь ХАРАТИН: «Хотелось бы сыграть с Динамо и Шахтером»

Украинский хавбек «Ференцвароша» поделился предпочтениями о соперника в Лиге чемпионов

  • 01.10.2020 12:08
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ХАРАТИН: «Хотелось бы сыграть с Динамо и Шахтером»
© Ференцварош. Игорь Харатин

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о предпочтениях среди соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны. С другой же не хотелось бы отбирать у них очки или же чтобы они - у нас. Тут двоякие ощущения. Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждет жеребьевку», - сказал Харатин.

Напомним, что Сергей Ребров вывел «Ференцварош» в групповую стадию Лиги чемпионов, удержав нулевую ничью в игре с «Мольде». Венгерская команда попала в главную сетку турнира впервые за 25 лет. В посеве «фради» заняли место в четвертой корзине.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 12:19
    0
    Да, неплохо бы, гарантированные 5 млн евро и плей-офф ЛЕ. Но недооценивать не стоит, сыграть надо будет на 100%. Станиславович явно припасет какие-нибудь сюрпризы.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 01.10.2020 12:13
    0
    Ференцварош для всех клубов ЛЧ является сладкой булочкой.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 12:19
    0
    Да, неплохо бы, гарантированные 5 млн евро и плей-офф ЛЕ. Но недооценивать не стоит, сыграть надо будет на 100%. Станиславович явно припасет какие-нибудь сюрпризы.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 01.10.2020 12:13
    0
    Ференцварош для всех клубов ЛЧ является сладкой булочкой.
    Ссылка
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