БЕРТЕНС: «Эррани может говорить что угодно. Мне было не очень хорошо»

Кики Бертенс из Нидерландов прокомментировала обвинения со стороны итальянки Сары Эррани, которая заявила, что соперница симулировала проблемы со здоровьем в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.



«Она может говорить что угодно. Может быть, мне тогда стоило бы пойти на курсы актерского мастерского и начать новую карьеру. Не знаю, что она думает, но мне на корте было не очень хорошо.



Хотя я понимаю ее эмоции. У нее были шансы, и она ими не воспользовалась. Так что я не принимаю это близко к сердцу.



Мне повезло, что судороги начинались и отступали, а не шли постоянно. Так что мне было важно сохранять спокойствие и не слишком заводиться, а то даже после сжатого кулака у меня потом пальцы не выпрямлялись», – сказала Кики.

Напомним, Бертенс в третьем сете хватали судороги и она несколько раз вызывала физиотерапевта, но во время розыгрышей продолжала показывать высокий уровень игры, за счет чего и победила.