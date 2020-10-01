БЕРТЕНС: «Эррани может говорить что угодно. Мне было не очень хорошо»

Кики понимает эмоции соперницы и не принимает обвинения близко к сердцу

  • 01.10.2020 12:17
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
БЕРТЕНС: «Эррани может говорить что угодно. Мне было не очень хорошо»
© WTA. Кики Бертенс

Кики Бертенс из Нидерландов прокомментировала обвинения со стороны итальянки Сары Эррани, которая заявила, что соперница симулировала проблемы со здоровьем в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.
 
«Она может говорить что угодно. Может быть, мне тогда стоило бы пойти на курсы актерского мастерского и начать новую карьеру. Не знаю, что она думает, но мне на корте было не очень хорошо.
 
Хотя я понимаю ее эмоции. У нее были шансы, и она ими не воспользовалась. Так что я не принимаю это близко к сердцу.
 
Мне повезло, что судороги начинались и отступали, а не шли постоянно. Так что мне было важно сохранять спокойствие и не слишком заводиться, а то даже после сжатого кулака у меня потом пальцы не выпрямлялись», – сказала Кики.

Напомним, Бертенс в третьем сете хватали судороги и она несколько раз вызывала физиотерапевта, но во время розыгрышей продолжала показывать высокий уровень игры, за счет чего и победила.

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Источник — Tennis.com

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 12:21
    -1
    Да увезли на коляске, а потом бегала как лошадь....
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