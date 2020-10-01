ЛАВРИНЕНКО: «Готовимся к играм чемпионата, поэтому провели ротацию»

Наставник «Ингульца» – о вылете из Кубка Украины

  • 01.10.2020 11:59
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ЛАВРИНЕНКО: «Готовимся к играм чемпионата, поэтому провели ротацию»
© ФК Александрия. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«В первую очередь хочу поздравить Александрию с заслуженной победой. Погода немного внесла свои коррективы. Игра была максимально упрощена. На первый план вышли морально-волевые качества обеих команд. Мы дали возможность сыграть ребятам, которые были меньше задействованы в играх чемпионата УПЛ. Сделали большую ротацию. Мы сознательно это сделали, так как готовимся к играм чемпионата, поэтому мы так и поступили. Александрия использовала свои моменты и доказала, что в использовании стандартных моментов является одной из лучших команд УПЛ. С чем я их и поздравляю», - сказал Лавриненко.

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Источник — Sport.ua

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