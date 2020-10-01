ЛАВРИНЕНКО: «Готовимся к играм чемпионата, поэтому провели ротацию»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«В первую очередь хочу поздравить Александрию с заслуженной победой. Погода немного внесла свои коррективы. Игра была максимально упрощена. На первый план вышли морально-волевые качества обеих команд. Мы дали возможность сыграть ребятам, которые были меньше задействованы в играх чемпионата УПЛ. Сделали большую ротацию. Мы сознательно это сделали, так как готовимся к играм чемпионата, поэтому мы так и поступили. Александрия использовала свои моменты и доказала, что в использовании стандартных моментов является одной из лучших команд УПЛ. С чем я их и поздравляю», - сказал Лавриненко.