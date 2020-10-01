Президент Ингульца: «Сейчас нам уже не нужен Кубок»

Александр Поворознюк – о вылете из турнира на стадии 1/16 финала

  • 01.10.2020 11:05
  • 928 просмотров
  • 4 комментария
Президент Ингульца: «Сейчас нам уже не нужен Кубок»
© Футбол 1/2/3. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в 1/16 финала Кубка Украины.

«Третий состав играл, пацаны отдавались. Все, что можно было, они делали. На сегодняшний день это наш уровень. Давайте посмотрим, что будет в чемпионате. Просто когда мы были в Первой лиги, то ставили задачу в Кубке сражаться, продвигаться. Сейчас нам уже не нужно этого делать. Мы выставили сегодня резервистов», - сказал Поворознюк.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ингулец» был финалистом Кубка Украины, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 11:54
    0
    marko2020, 01.10.2020 11:10
    Какая отвратительная рожа (с).
    Благодаря таким "рожам" у нас в стране , вопреки здравому смыслу, существует УПЛ... Или вам симпатичнее лица Курченко, Дыминского, Коломойского и т.д ( надеюсь, смысл уловили) ?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 11:22
    -1
    На ставочках в тот день небось хорошо поднял он, все его родственники и коллеги.
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 01.10.2020 11:18
    +3
    Как будто им УПЛ что-то светит.. там главная задача не улететь назад в 1-ю лигу.
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 01.10.2020 11:10
    0
    Какая отвратительная рожа (с).
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 01.10.2020 11:18
    +3
    Как будто им УПЛ что-то светит.. там главная задача не улететь назад в 1-ю лигу.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 01.10.2020 11:54
    0
    marko2020, 01.10.2020 11:10
    Какая отвратительная рожа (с).
    Благодаря таким "рожам" у нас в стране , вопреки здравому смыслу, существует УПЛ... Или вам симпатичнее лица Курченко, Дыминского, Коломойского и т.д ( надеюсь, смысл уловили) ?
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 01.10.2020 11:10
    0
    Какая отвратительная рожа (с).
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