Президент Ингульца: «Сейчас нам уже не нужен Кубок»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в 1/16 финала Кубка Украины.

«Третий состав играл, пацаны отдавались. Все, что можно было, они делали. На сегодняшний день это наш уровень. Давайте посмотрим, что будет в чемпионате. Просто когда мы были в Первой лиги, то ставили задачу в Кубке сражаться, продвигаться. Сейчас нам уже не нужно этого делать. Мы выставили сегодня резервистов», - сказал Поворознюк.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ингулец» был финалистом Кубка Украины, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала.