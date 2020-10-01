В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» забил три безответных гола в ворота «Брайтона» (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира.
Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ман Юнайтед
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Мата (Ман Юнайтед).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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