Манчестер Юнайтед забил три гола в ворота Брайтона в Кубке лиги

30 сентября «Манчестер Юнайтед» забил три безответных гола в ворота «Брайтона» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (3:0).
Клуб из Манчестера вышел в четвертьфинал турнира.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
Голы: Мактоминей, 44, Хуан Мата, 73, Погба, 80.
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Источник — Sport.ua
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