Эпицентр Дунаевцы – Агробизнес – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Эпицентр Дунаевцы» уступил «Агробизнесу» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Эпицентр Дунаевцы - Агробизнес
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Когут (Агробизнес).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Ивашко (Эпицентр Дунаевцы).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Семенюк (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua
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