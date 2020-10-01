В субботу, 3-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Донецкой области Юрий Иванов даст стартовый свисток в 14:00.

«Днепр-1» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».