Сергей НАГОРНЯК об игре Динамо: «В Лиге чемпионов такие номера не пройдут»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о выходе киевской команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над «Гентом» (3:0), а также порассуждал о возможных соперниках.

«Если в выездном матче с «Гентом» киевляне выглядели хорошо, то домашний поединок, несмотря на счет 3:0, оставил много вопросов по игре в обороне. В Лиге чемпионов такие номера не пройдут. Благо, атака «Гента» действовала не лучшим образом, но наибольшая благодарность за сухие ворота «Динамо», должна адресоваться Георгию Бущану. Динамовцам еще предстоит поработать над стандартными положениями в защите.

Тем не менее за Динамо уже стоит порадоваться, что команда вышла в групповой раунд ЛЧ впервые за четыре года.

Если говорить о наиболее трудных соперниках, то, на мой взгляд, это «Ливерпуль», «Барселона» и «Борусссия» М или «Марсель». Что касается, так сказать, оптимального жребия, то в компании «Динамо» я хотел бы видеть «Порту», «Аякс» и «Ференцварош». Было бы интересно посмотреть матч «Динамо» против «Ференцвароша», который возглавляет Сергей Ребров», - сказал Нагорняк.