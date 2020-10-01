Людмила КИЧЕНОК: «Для организаторов Ролан Гаррос парные игроки – не люди»

Украинская теннисистка – об очередном поражении и недоработках на Открытом чемпионате Франции

  • 01.10.2020 09:39
  • 626 просмотров
  • 2 комментария
Людмила КИЧЕНОК: «Для организаторов Ролан Гаррос парные игроки – не люди»
© Neal Trousdale. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала поражение на старте парного Ролан Гаррос, которое для нее с сестрой Надеждой стало шестым подряд.
 
«У нас был большой перерыв, не было игровой практики, а в начале года, когда мы с Надей стали играть вместе, не было большой уверенности. С каждым матчем это только усугубляется, с отсутствием побед становится хуже. 
 
У нас только один выбор – с позитивным настроем продолжать свою работу и преодолеть это. В Страсбурге мы проиграли с матчболов, сегодня в третьем сете у нас была возможность оторваться. Будем работать, нужно двигаться вперед. Дальше, возможно, мы сыграем в Остраве, если турнир состоится. Будем играть везде, где будет возможность. Для нас чем больше матчей, тем лучше будет.
 
По сравнению с US Open здесь мы не снимали влоги, мы решили сфокусироваться на теннисе, но не помогло (смеется). В Америке мы были поражены, какую большую работу проделала USTA. Не всегда для игроков все было комфортно, например, маски надо было везде носить, но было более-менее все отлажено, если сравнивать с Ролан Гаррос. 
 
Тут много таких моментов, недоработок что ли. Например, для тренировок нам выделяют только один час. Кроме того, из-за дождя, можно сказать, парные игроки – это не люди. Нам дают потренироваться только до 10 часов утра и после 5 часов вечера. Если дождь будут в это время, то можно и без тренировки остаться. За три дня мы потренировались всего 2 часа. Наши соперницы сегодня ничего особенного не сделали. Они обе прибились благодаря одиночным матчам, а сегодня им было нечего терять. Это сказалось. Я не стараюсь оправдываться, мы действительно не воспользовались своими шансами, а их у нас было предостаточно», – сказала Люда.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    vados1991
      vados1991, 01.10.2020 10:06
    0
    Играть сначала научитесь
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 01.10.2020 09:47
    +1
    Всі в рівних умовах. Ваші суперниці ніколи разом не грали, і жодна з них у парі ніколи не мала пристойних результатів!
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 01.10.2020 09:47
    +1
    Всі в рівних умовах. Ваші суперниці ніколи разом не грали, і жодна з них у парі ніколи не мала пристойних результатів!
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 01.10.2020 10:06
    0
    Играть сначала научитесь
    Ссылка
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