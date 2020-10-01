Людмила КИЧЕНОК: «Для организаторов Ролан Гаррос парные игроки – не люди»

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала поражение на старте парного Ролан Гаррос, которое для нее с сестрой Надеждой стало шестым подряд.



«У нас был большой перерыв, не было игровой практики, а в начале года, когда мы с Надей стали играть вместе, не было большой уверенности. С каждым матчем это только усугубляется, с отсутствием побед становится хуже.



У нас только один выбор – с позитивным настроем продолжать свою работу и преодолеть это. В Страсбурге мы проиграли с матчболов, сегодня в третьем сете у нас была возможность оторваться. Будем работать, нужно двигаться вперед. Дальше, возможно, мы сыграем в Остраве, если турнир состоится. Будем играть везде, где будет возможность. Для нас чем больше матчей, тем лучше будет.



По сравнению с US Open здесь мы не снимали влоги, мы решили сфокусироваться на теннисе, но не помогло (смеется). В Америке мы были поражены, какую большую работу проделала USTA. Не всегда для игроков все было комфортно, например, маски надо было везде носить, но было более-менее все отлажено, если сравнивать с Ролан Гаррос.



Тут много таких моментов, недоработок что ли. Например, для тренировок нам выделяют только один час. Кроме того, из-за дождя, можно сказать, парные игроки – это не люди. Нам дают потренироваться только до 10 часов утра и после 5 часов вечера. Если дождь будут в это время, то можно и без тренировки остаться. За три дня мы потренировались всего 2 часа. Наши соперницы сегодня ничего особенного не сделали. Они обе прибились благодаря одиночным матчам, а сегодня им было нечего терять. Это сказалось. Я не стараюсь оправдываться, мы действительно не воспользовались своими шансами, а их у нас было предостаточно», – сказала Люда.