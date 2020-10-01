Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко остается в Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что украинский легионер Александр Зинченко остается в английском клубе.
– Вчера или позавчера он снова получил травму. Он восстановился, но снова травмировался и выбыл на 2-3 недели.
– Он останется в клубе?
– Да, – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Зинченко может уйти в аренду в «Барселону».
В текущем сезоне украинец пока не сыграл ни единого матча за «Манчестер Сити».
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Источник — Manchester Evening News
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