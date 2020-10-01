Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко остается в Манчестер Сити»

Главный тренер «синих» подтвердил, что украинец в ближайшее время никуда переходить не будет

  • 01.10.2020 09:23
  • 2504 просмотра
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко остается в Манчестер Сити»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что украинский легионер Александр Зинченко остается в английском клубе.
 
– Вчера или позавчера он снова получил травму. Он восстановился, но снова травмировался и выбыл на 2-3 недели.
 
– Он останется в клубе?
– Да, – сказал Гвардиола.
 
Ранее сообщалось, что Зинченко может уйти в аренду в «Барселону».

В текущем сезоне украинец пока не сыграл ни единого матча за  «Манчестер Сити».

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Источник — Manchester Evening News

(14 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.10.2020 09:32
    -2
    Как Пеп отпустит свой талисман? Правда он недавно получил ненужное обрамление и требует срочной подстройки.
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