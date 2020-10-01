Верес – Николаев – 4:2. Видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Кубка Украины ровенский «Верес» обыграл «Николаев» со счетом 4:2.
Лучшие моменты матча Верес - Николаев
|118'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
|107'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Саламаха (Верес).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Сула (Николаев).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Николаев).
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Источник — ФК Верес
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