Александр РЯБОКОНЬ: «Дегтярев стал джокером»

Наставник «Десны» – о победе над «Рухом»

  • 01.10.2020 08:54
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Александр РЯБОКОНЬ: «Дегтярев стал джокером»
© ФК Динамо Киев. Александр Рябоконь

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Второй тайм прошел более зрелищно. Наверное, только после пропущенного мяча мы заиграли на полную. Ну и плюс джокер. Джокером стал Максим Дегтярев, который вышел на замену и буквально первым касанием забил, а затем забил еще. Он молодец», - сказал Рябоконь.

Следующий матч «Десна» проведет 4 октября против донецкого «Шахтера» в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.

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Источник — Футбол 1/2/3

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