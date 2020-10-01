Александр РЯБОКОНЬ: «Дегтярев стал джокером»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Второй тайм прошел более зрелищно. Наверное, только после пропущенного мяча мы заиграли на полную. Ну и плюс джокер. Джокером стал Максим Дегтярев, который вышел на замену и буквально первым касанием забил, а затем забил еще. Он молодец», - сказал Рябоконь.

Следующий матч «Десна» проведет 4 октября против донецкого «Шахтера» в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.