Александр РЯБОКОНЬ: «Дегтярев стал джокером»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
«Второй тайм прошел более зрелищно. Наверное, только после пропущенного мяча мы заиграли на полную. Ну и плюс джокер. Джокером стал Максим Дегтярев, который вышел на замену и буквально первым касанием забил, а затем забил еще. Он молодец», - сказал Рябоконь.
Следующий матч «Десна» проведет 4 октября против донецкого «Шахтера» в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.
Источник — Футбол 1/2/3
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