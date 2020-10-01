Артем ДОВБИК: «Три забитых мяча придают уверенности»

Форвард «Днепра-1» – о хет-трике в 1/16 финала Кубка Украины

  • 01.10.2020 08:23
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Артем ДОВБИК: «Три забитых мяча придают уверенности»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал победу над «Горняк-Спортом» (5:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

– Была тяжелая игра. Мы на некоторое время потеряли над ней контроль и пропустили два мяча. Хорошо, что все так закончилось. Мы выиграли и смотрим дальше вперед. Следующий соперник - Ворскла, поэтому будем готовиться к этому матчу.

– Ты трижды забил. Что говорили тренеры и партнеры?
– Поздравили и сказали, что можно было забивать еще больше. Были моменты, и надо было их реализовывать. Забил три, и это хорошо для меня, придает уверенности мне лично и всей команде.

– Как раз хотел спросить о психологической важности этих голов. После нескольких матчей без забитых мячей сейчас - как камень с плеч?
– Да, для форварда главное - забивать. Была хорошая игра со многими моментами. Все реализовать не получилось, но хорошо, что все закончилось хорошо.

– Как дались 120 минут?
– Трудно. Это первые мои 120 минут в карьере (смеется), поэтому последние 15 минут уже едва добегал. Трудно было.

– Партнеры «травили» тебя, что это и первый хет-трик был. Действительно?
– Был хет-трик, когда играл еще в Черкассах. Но это было во Второй лиге.

– Времени восстановить силы к матчу с Ворсклой хватит?
– Думаю, хватит. Завтра будет восстановительная тренировка, а потом нас также, наверное, не будут сильно нагружать. К матчу с Ворсклой нормально восстановимся.

– В субботу после длительного перерыва на трибуны вернутся болельщики. Ждешь приятной атмосферы?
– Да, мы ждем болельщиков, потому что без них тяжело играть. Хочется эмоций с их стороны и поддержки. А мы будем радовать их игрой.

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Источник — СК Днепр-1

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