Артем ДОВБИК: «Три забитых мяча придают уверенности»

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал победу над «Горняк-Спортом» (5:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

– Была тяжелая игра. Мы на некоторое время потеряли над ней контроль и пропустили два мяча. Хорошо, что все так закончилось. Мы выиграли и смотрим дальше вперед. Следующий соперник - Ворскла, поэтому будем готовиться к этому матчу.

– Ты трижды забил. Что говорили тренеры и партнеры?

– Поздравили и сказали, что можно было забивать еще больше. Были моменты, и надо было их реализовывать. Забил три, и это хорошо для меня, придает уверенности мне лично и всей команде.

– Как раз хотел спросить о психологической важности этих голов. После нескольких матчей без забитых мячей сейчас - как камень с плеч?

– Да, для форварда главное - забивать. Была хорошая игра со многими моментами. Все реализовать не получилось, но хорошо, что все закончилось хорошо.

– Как дались 120 минут?

– Трудно. Это первые мои 120 минут в карьере (смеется), поэтому последние 15 минут уже едва добегал. Трудно было.

– Партнеры «травили» тебя, что это и первый хет-трик был. Действительно?

– Был хет-трик, когда играл еще в Черкассах. Но это было во Второй лиге.

– Времени восстановить силы к матчу с Ворсклой хватит?

– Думаю, хватит. Завтра будет восстановительная тренировка, а потом нас также, наверное, не будут сильно нагружать. К матчу с Ворсклой нормально восстановимся.

– В субботу после длительного перерыва на трибуны вернутся болельщики. Ждешь приятной атмосферы?

– Да, мы ждем болельщиков, потому что без них тяжело играть. Хочется эмоций с их стороны и поддержки. А мы будем радовать их игрой.