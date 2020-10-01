Богдан САРНАВСКИЙ: «Помог команде – вот и все»

Голкипер «Днепра-1» Богдан Сарнавский прокомментировал победу над «Горняк-Спортом» (5:3) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

– Трудно найти то, чего не было в сегодняшнем матче. Каково выходить вратарю на замену?

– В моей практике уже было такое. В матче чемпионата Европы против Англии Рома Пидкивка получил травму, и пришлось выходить. В конце концов мы тогда путевку на чемпионат мира завоевали. Нам эта победа была нужна, как воздух. Переживаем не лучшее время и будем сейчас понемногу выходить из этого. Каждую минуту нужно работать и думать об этом.

– И все же о последней минуте. Какие были эмоции?

– Помог команде - вот и все. Не хочу заострять внимание на этом. Поздравляю с забитыми мячами Артема Довбика. Ему это было очень нужно для уверенности. И всю команду поздравляю с победой.

– Команда еще играла и за парня, которого не было на поле ...

– Да, хочу выразить слова поддержки Чичи. Это горе, но я уверен, что он выйдет из этой ситуации, высоко подняв голову. Не знаю, что сказать. Это очень трудно, и никто не заменит отца. Желаю ему достойно это пережить.

– Наверное, ты знаешь о критике со стороны болельщиков в твой адрес после последнего матча. Как воспринимаешь ее?

– Если критикуют, значит, есть за что. Вины с себя не снимаю. Буду работать и дальше. Знаю, что мне делать, чтобы выйти из этой ситуации. Не бывает вратарей, которые не пропускают, и я - один из них.

– Можно не спрашивать, хватит ли у команды сил играть против Ворсклы после 120 кубковых минут?

– Хватит! Будем готовиться. Они находятся в такой же ситуации. Поле несколько испортило настроение, но ничего. Все будет хорошо.