Полесье – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Кубка Украины житомирское «Полесье» уступило «Минаю» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Полесье - Минай
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Сакив (Минай).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Прокопчук (Полесье).
|5'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Шевченко (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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