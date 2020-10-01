Полтавская «Ворскла» обыграла «Львов» со счетом 2:0 в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Владислав Кулач отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ворскла» — «Львов» — 2:0
Голы: Кулач, 79, 83
Лучшие моменты матча Ворскла - Львов
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
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Источник — ФК Ворскла
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