Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Луческу уже все доказал»

Специалист прокомментировал возраст главного тренера киевского «Динамо»

  • 01.10.2020 04:27
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Луческу уже все доказал»
© Sports.kz. Вячеслав Грозный

64-летний украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о возрасте 75-летнего наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу.

«У нас привыкли говорить: давайте дадим шанс молодым! А вы пойдете к молодому стоматологу, который ни разу не вырывал и не лечил зуб? Луческу все уже доказал. И не только Луческу, но и сэр Алекс Фергюсон, и Юрий Семин, который в 71 год чемпионат России выиграл. Поэтому нужно убрать термин «молодые». Нужно говорить «квалифицированные», «высококвалифицированные». Одного молодого я знаю — это Юлиан Нагельсманн, который в «Лейпциге». Он один в мире, как Месси и Фати. Таких единицы. Я с огромным уважением отношусь к молодым талантливым тренерам. Почему нет? Но те же Мирча Луческу, Юрий Семин прошли уже многое. Они уже многое знают. Неплохо ребятам помоложе поучиться у них тренерству. Вот Олег Гусев сейчас учится у Мирчи Луческу, кто-то у других тренеров учится. Это нормальная ситуация», — заявил Грозный.

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Источник — Sport.ua

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