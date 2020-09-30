Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Луческу знает, когда нужно сыграть на результат»

В эксклюзивном интервью Sport.ua Вячеслав Грозный поделился своими впечатлениями от старта сезона и похвалил украинских тренеров.

— Вячеслав Викторович, что скажете о «Динамо» с Мирчей Луческу?

— То, что «Динамо» выиграло Суперкубок Украины и то, что оно будет играть в группе Лиги чемпионов, это большая заслуга нового тренерского штаба.

— А какие еще факторы повлияли на улучшение игры киевлян?

— Мне кажется, динамовцы, возможно, сами на себя разозлились. Они хотят доказать, что все, что писалось и говорилось о них критическое, не соответствует действительности. Они игроки хорошего уровня. Просто, когда много молодых ребят одного уровня, сложно, чтобы команда сразу прогрессировала. Да, сейчас многим не нравится, как играет «Динамо». Но Луческу опытный тренер и он знает, что бывают ситуации, когда надо играть на результат, а не на красивую игру. Конечно, СМИ это не всегда нравится. Нужно понимать, как с каким соперником играть.

— Луческу даже живет на базе «Динамо». Это о чем-то говорит?

— Я понимаю, почему Мирча живет на базе «Динамо». Я тоже на многих базах жил, например, московского «Спартака» и тбилисского «Динамо». Ты можешь заниматься 24 часа в сутки работой. Тебя ничего не отвлекает. Зачем ему квартира? Он на базе видео просматривает, готовится к каждой тренировке. Он может там общаться, с кем ему необходимо. Сейчас действительно нужно отметить то, что в «Динамо» есть высочайший уровень игровой дисциплины, максимальная самоотдача, максимальное использование качеств тех игроков, которые есть в команде.

— Когда назначали Луческу, говорили о его возрасте. Зря?

— У нас привыкли говорить: давайте дадим шанс молодым! А вы пойдете к молодому стоматологу, который ни разу не вырывал и не лечил зуб? Луческу все уже доказал. И не только Луческу, но и сэр Алекс Фергюсон и Юрий Семин, который в 71 год чемпионат России выиграл. Поэтому нужно убрать термин «молодые». Нужно говорить «квалифицированные», «высококвалифицированные». Одного молодого я знаю – это Юлиан Нагельсманн, который в «Лейпциге». Он один в мире, как Месси и Фати. Таких единицы. Я с огромным уважением отношусь к молодым талантливым тренерам. Почему нет? Но те же Мирча Луческу, Юрий Семин прошли уже многое. Они уже многое знают. Неплохо ребятам помоложе поучиться у них тренерству. Вот Олег Гусев сейчас учится у Мирчи Луческу, кто-то у других тренеров учится. Это нормальная ситуация.

— Будет ли у «Динамо» усиление под групповой турнир Лиги чемпионов?

— Думаю, будет. Ну, это лучше знают руководители клуба и главный тренер. Селекция – это такое дело. Деньги и трансферы любят тишину. Луческу знает, какие позиции надо закрыть. И руководство «Динамо» понимает, что, чтобы достойно играть в группе Лиги чемпионов, необходимо создать конкуренцию. И они ее создадут. Чем больше украинских команд будет прилично играть, тем лучше для нашего футбола. Мы же чемпионы мира U-20, национальная сборная здорово выступает, «Шахтер» каждый год в группе Лиги чемпионов играет успешно. Теперь и «Динамо» будет играть. «Заря» будет в Лиге Европы играть.

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— Как вам дебют в еврокубках «Колоса» и «Десны»?

— «Колос» и «Десна» достойно сыграли в квалификации Лиги Европы. Команды первый раз в еврокубках играли и никаких вопросов к ним нету.

«Колос» очень стремительно развивается, потому что руководство клуба достаточно амбициозное. Они построили новый стадион, приглашают хороших игроков. Даже переход Селезнева уже о чем-то говорит. У них состав прилично собран. В этом году они также будут бороться за еврокубки.

Считаю, украинские команды, тренеры и футболисты заслуживают того, чтобы комплементарно о них говорить. В Украине классные тренеры. Но многим негде работать. Если у нас будет мало команд, будет сложно. В связи с пандемией, сложно куда-либо уезжать.



ФК Колос

— А как у вас обстоят дела с карагандинским «Шахтером»?

— Сейчас в связи с пандемией я уже в Украине. И у меня с «Шахтером» есть договоренность в зависимости от ситуации, которая будет складываться именно по этому вопросу. Если будут улучшения, я могу приехать в Казахстан продолжать работать. Но уже по моему желанию. Потому что есть проблемы с финансированием. Из команды ушел ряд ведущих футболистов. Но на сегодняшний момент, «Шахтер» — единственная команда, которая обыграла «Кайрат» в этом сезоне. В Казахстане все матчи проходят в Алма-Ате. Изменился формат чемпионата. «Иртыш», который я тренировал, снялся с чемпионата. Во многих клубах произошли понижения зарплат и уменьшения бюджетов. Ведущие футболисты во многих командах уходят. Я не знаю, возможно, в «Астане» и «Кайрате» нет такого кризиса. Но в карагандинском «Шахтере» возникли определенные финансовые проблемы. Ряд игроков ушел в разные команды. И мы, тренерский штаб, пошли клубу навстречу. Мы уехали в Украину. И, если будут улучшения, то в результате диалога можем вернуться туда, но не в обязательном порядке. Все будет зависеть от нас. Мы постоянно контактируем с генеральным директором, со всеми. Сейчас «Шахтер» возглавляет тренер, который работал с молодежной командой. У меня отличные отношения со всеми из Караганды. Я собирал эту команду. Ее как таковой не было. Надо быть объективными.

— То есть у вас с «Шахтером» сейчас нет контракта?

— Мы приостановили контракт. Восстановить его возможно при обоюдном желании. Может, у меня будет такое предложение, что я позвоню в Караганду и скажу: у нас же была договоренность, поэтому я принимаю команду. Это нормально. Вдруг в Украине поступит предложение. Но пока нет предложений. Команд мало. К тому же в четырех командах у нас иностранцы работают. Я к иностранцам нормально отношусь, потому что также за рубежом работаю. У нас ведущие команды возглавляют португалец и румын. У «Динамо» и «Шахтера» иностранные тренеры. Вопросов никаких нет. У «Шахтера» португальский вектор, потому что тренеру нужно с бразильцами общаться на одном языке. Это правильно. Я с пониманием отношусь к этому. Ментальность одна, язык один.

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— По другим иностранным тренерам что скажете?

— Йовичевич возглавил «Днепр-1». Мне сложно комментировать это назначение. Я не владею информацией. Для меня самого это также стало новостью.

Ну и грузинский специалист Цецадзе с прошлого года работает во «Львове». О нем тоже ничего не знаю. Кто платит деньги – тот заказывает музыку. Я в Грузии ведь тоже работал, я тренировал «Динамо» Тбилиси. Я тоже там был иностранцем. Даешь результат – работаешь, не даешь – не работаешь.

— Что думаете по Дмитрию Михайленко и Юрию Вернидубу, которые сейчас без команд?

— Я понимаю Юрия Вернидуба, потому что я был в такой же ситуации. Когда твоя команда находится на первом месте и твое видение дальнейшего развития команды немного расходится с возможностями клуба. Юрий Вернидуб реально понимал, что команда идет к чемпионству и все для этого делал. И он смотрит дальше, оценивает, кем играть в Лиге чемпионов, как быть конкурентоспособным. Он видит, кто может стать усилением. Он наверняка называл ряд игроков, которых хочет видеть в солигорском «Шахтере». Клуб видит ситуацию по-своему. У меня такая ситуация не в одной команде была. Когда команда идет на первом месте, а тренер уходит, то здесь проблемы другого порядка. Вопрос не в игре и не в результате.

— Но его уход выглядел странно, согласитесь?

— Для меня это не странно, потому что тренер и клуб по-разному видят ситуацию. Тренер поднял планку так, что даже клуб испугался. Потому что нужно искать деньги на расходы. Но это нормально. Раз вы приглашали тренера, который будет бороться за самые высокие места, то вы должны быть готовы к такому. Вы пригласили Григорчука. А у него что амбиции не такие же? И тот тренер хорошего уровня, и другой.

— Как вы прокомментируете отставку Дмитрия Михайленко?

— Я к Диме Михайленко хорошо отношусь. Он очень интеллигентный парень. Но нет результата, нет игры. Ты обязан уходить. У нас профессия такая. Михайленко же эту профессию выбрал. Если твоя команда не дает результат, кто виноват в этом? Скорее всего, здесь комплекс вопросов. Или тебе не удалось взять тех игроков, которых ты хотел, или нет денег, или за короткий промежуток времени не удалось адаптировать тех новых футболистов к игре команды. А что Моуринью не уходил? Диме Михайленко, чтобы доказать, что он тренер топового уровня, нужно давать результат. За то, что он был хорошим игроком, он уже получил и материальные блага, и славу. Сегодня ты обязан доказывать, как тренер. В спорте только так. Если ты решился быть первым, иди доказывай, каждый день доказывай. Спорт – это огромный труд. У нас много талантливых ребят. Я многим читаю лекции, принимаю экзамены, выдаю дипломы, когда нахожусь в Украине. Нужно родиться тренером. Это призвание, как рисовать, как петь. Не может кто-либо прийти и начать это делать.

— Виктор Скрипник и Александр Рябоконь в этом сезоне продолжают дело прошлого сезона?

— Это разные тренеры. Скрипник играл у меня в «Днепре», когда я там был главным тренером. Затем он уехал в Бремен играть за «Вердер». Они разные по философии и ментальности. Скрипник – немецкий тренер. Он в 96-м году уехал в Бремен. Он как футболист прошел всю школу «Вердера» при разных тренерах. Затем он юношей и молодежь тренировал. Затем с Шаафом они работали в первой команде. Когда Шааф ушел, Скрипник остался главным тренером.

Он получил немецкую школу тренерства, которая сегодня лучшая в мире. Клопп, Нагельсманн, Флик, Тухель – немцы. Раньше итальянская, голландская, испанская школы тренерства доминировали. Сегодня немецкая школа футбола вышла на ведущие роли. Почему? Мало кто задумывается об этом. Когда Гвардиола возглавил «Баварию», немецкой организации, дисциплине и прессингу, он добавил высочайший уровень культуры работы с мячом и скорость принятия решений. Благодаря этому сборная Германии стала по-другому играть. Также в Бундеслиге все играли против «Баварии», общались с Гвардиолой. И они многое взяли от этого. Немецкий футбол изменился, стал интереснее. Он уже не прямолинейный. Он сегодня разнообразный. Для меня не является случайностью то, что сегодня немцы – законодатели моды. А Скрипник прошел эту хорошую школу. Игровая дисциплина и культура работы с мячом. Он же в «Зарю» пригласил игроков, которые больше работают на атаку и которые с мячом работают здорово. «Львов» здорово сыграл против «Динамо», но по всем показателям проиграл «Заре». Если бы «Заря» захотела и максимально включилась, она бы еще больше забила.

— А Рябоконь?

— Рябоконь практически все время работал в украинском футболе на разных уровнях. С «Борисфеном» он в Первой и Высшей лигах успешно играл. А в «Десне», насколько я понимаю, нормальная хорошая организация отдела, нормальная клубная работа, нормальное финансирование, футболисты хорошего уровня. Для меня не является удивительным, что они играют в еврокубках. Это вполне естественно и нормально.