Артем ЯШКИН: «Безус и Яремчук перегорели»

Специалист считает, что уровень футболистов «Динамо» оказался выше уровня игроков «Гента»

  • 01.10.2020 03:33
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Артем ЯШКИН: «Безус и Яремчук перегорели»
© ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин поделился мнением о выходе киевской команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над «Гентом» (3:0).

— В былые времена выход «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов было обыденным делом. Сейчас это успех?
— Если анализировать последние годы, то так и есть. Хочется надеяться, что черная полоса для «Динамо» в этом плане закончилась.

— В чем главная причина уверенной победы «Динамо» над «Гентом» в ответном поединке?
— Если честно, то и в первой встрече у киевлян огромных проблем не было. Будем говорить откровенно, «бело-синим» повезло со жребием. «Гент» — соперник, тем более в таком состоянии, оказался динамовцам по зубам. Но это ни в коем случае не уменьшает заслуг подопечных Мирчи Луческу. На матчи была выбрана правильная тактика, футболисты выполнили практически все, что им сказал наставник. Уровень футболистов «Динамо» оказался выше, чем у бельгийской команды.

— Много разговоров ходило вокруг украинских футболистов «Гента» Безуса и Яремчука. Как вы думаете, этих исполнителей не хватило бельгийцам, или на общую расстановку сил это не повлияло бы?
— Трудно сказать. Возможно, из-за большого желания проявить себя ребята перегорели. Яремчук получил травму на ровном месте, а до удаления Безуса было видно, что он там лидер в середине поля. А вообще в ответной игре «Генту» не хватало стройности.

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Источник — zbirna.com

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