Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Какая команда! Плюс три очка»

Украинский хавбек «Аталанты» прокомментировал разгром «Лацио» (4:1)

  • 01.10.2020 01:35
  • 455 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Какая команда! Плюс три очка»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями о выездной победе над «Лацио» (4:1) в поединке 1-го тура чемпионата Италии.

«Какая команда! Плюс три очка», — написал Малиновский, комментируя фото с матча.

Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел полный матч, отметившись результативной передачей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che Squadra⚽️⚽️⚽️ +3

Публикация от Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 02:16
    0
    Маліна, красава! Удачі дальше, Русік!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.10.2020 02:16
    0
    Маліна, красава! Удачі дальше, Русік!!!
    Ссылка
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