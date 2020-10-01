Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Какая команда! Плюс три очка»

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями о выездной победе над «Лацио» (4:1) в поединке 1-го тура чемпионата Италии.
«Какая команда! Плюс три очка», — написал Малиновский, комментируя фото с матча.
Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и провел полный матч, отметившись результативной передачей.
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