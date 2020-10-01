Малиновский получил 3-ю оценку в команде от WhoScored за матч с Лацио

В перенесенном поединке 1-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Лацио» со счетом 4:1.
Украинский хавбек Руслан Малиновский, сделавший голевую передачу, получил за игру оценку 8.1 от WhoScored, что является третьим результатом в команде. Высокие баллы также заслужили Алехандро Гомес (8.9) и Робин Госенс (8.4).
Оценки матча «Лацио» – «Аталанта» (1:4) от WhoScored.
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Источник — WhoScored.com
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