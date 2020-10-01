Ред Булл Зальцбург – Маккаби Т-А – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» Т-А.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» Т-А (Израиль) – 3:1.
Лучшие моменты матча Зальцбург - Маккаби Тель-Авив
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Зальцбург).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Зальцбург).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Эден Карзев (Маккаби Тель-Авив).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Зальцбург).
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Источник — Футбол 1/2/3
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