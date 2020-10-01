Игорь ХАРАТИН: «Ференцварош 25 лет не играл в группе Лиги чемпионов»

Украинский хавбек прокомментировал исторический успех команды

  • 01.10.2020 00:02
  • 986 просмотров
  • 3 комментария
Игорь ХАРАТИН: «Ференцварош 25 лет не играл в группе Лиги чемпионов»
© twitter.com/fradi_hu

Венгерский «Ференцварош» под руководством украинского наставника Сергея Реброва впервые за 25 лет пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Успех прокомментировал хавбек сборной Украины Игорь Харатин.

«Это исторический момент для «Ференцвароша» и даже для всей Венгрии. 25 лет команда не играла в групповом турнире Лиги чемпионов. Долго к этому шли, так что мечты сбываются, если в них верить».

«Мы счастливы, наслаждаемся моментом и хотим достойно выступать в еврокубке», - сказал Харатин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:51
    0
    olexyn, 01.10.2020 00:49
    з ким вони тоді в групі грали?
    Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
    Реал Мадрид, Грассхопперс, Аякс
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:49
    0
    з ким вони тоді в групі грали?
    Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:40
    0
    Стало быть последний раз были в '95-ом, наверное соскучились по турниру Ребров конечно сделал для них невозможное казалось бы.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:51
    0
    olexyn, 01.10.2020 00:49
    з ким вони тоді в групі грали?
    Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
    Реал Мадрид, Грассхопперс, Аякс
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:49
    0
    з ким вони тоді в групі грали?
    Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 00:40
    0
    Стало быть последний раз были в '95-ом, наверное соскучились по турниру Ребров конечно сделал для них невозможное казалось бы.
    Ссылка
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