Игорь ХАРАТИН: «Ференцварош 25 лет не играл в группе Лиги чемпионов»

Венгерский «Ференцварош» под руководством украинского наставника Сергея Реброва впервые за 25 лет пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Успех прокомментировал хавбек сборной Украины Игорь Харатин.

«Это исторический момент для «Ференцвароша» и даже для всей Венгрии. 25 лет команда не играла в групповом турнире Лиги чемпионов. Долго к этому шли, так что мечты сбываются, если в них верить».

«Мы счастливы, наслаждаемся моментом и хотим достойно выступать в еврокубке», - сказал Харатин.