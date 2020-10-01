Игорь ХАРАТИН: «Ференцварош 25 лет не играл в группе Лиги чемпионов»

Венгерский «Ференцварош» под руководством украинского наставника Сергея Реброва впервые за 25 лет пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Успех прокомментировал хавбек сборной Украины Игорь Харатин.
«Это исторический момент для «Ференцвароша» и даже для всей Венгрии. 25 лет команда не играла в групповом турнире Лиги чемпионов. Долго к этому шли, так что мечты сбываются, если в них верить».
«Мы счастливы, наслаждаемся моментом и хотим достойно выступать в еврокубке», - сказал Харатин.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
Я їхній лише один офіційний матч пригадую, 45 років тому, 14.05.1975р. в Базелі 3:0 продули. Інших матчів не пригадаю.
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