В перенесенном поединке 1-го тура Серии А «Интер» разгромил «Беневенто», отгрузив сопернику 5 мячей. Первый гол подопечные Антонио Конте забили уже на 28-й секунде встречи. Новичок «бьянконери» Хакими прострелил на Лукаку, который отправил мяч в сетку. До перерыва гости сделали счет разгромным усилиями Гальярдини, оформившего дубль Лукаку и Хакими.

Хозяева ответили голом Джанлуки Капрари, который забил еще один мяч во втором тайме. У команды Конте после перерыва отличился Лаутаро Мартинес.

Чемпионат Италии. 1-й тур

«Беневенто» — «Интер» — 2:5 (1:4)

Голы: Лукаку, 1 (0:1). Гальярдини, 25 (0:2). Лукаку, 28 (0:3). Капрари, 34 (1:3). Хакими, 42 (1:4). Мартинес, 71 (1:5). Капрари, 76 (2:5).

«Беневенто»: Монтипо, Маджо (Туя, 46), Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 37), Ионицэ, Дабо (Хетемай, 70), Скьяттарелла, Капрари, Инсинье (Фулон, 46), Мончини (Лападула, 63).

«Интер»: Ханданович, Коларов, де Фрай, Шкриньяр, Янг (Брозович, 65), Видаль (Барелла, 52), Гальярдини (Эриксен, 81), Сенси (Перишич, 65), Хакими, Санчес, Лукаку (Мартинес, 65).