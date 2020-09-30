Руслан КОСТЫШИН: «Прикарпатье - молодцы, но игроки Колоса - лучшие»

Наставник доволен тяжелой победой в Кубке Украины

  • 30.09.2020 22:13
  • 846 просмотров
  • 4 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Прикарпатье - молодцы, но игроки Колоса - лучшие»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал тяжелую победу 1:0 в матче 1/16 Кубка Украины против «Прикарпатья».

«Ассоциаций с Хорватией нет, здесь хотя бы мяч катился и можно было играть в футбол. К тем людям, кто готовил это поле, нет вопросов, так как вода не стояла. Игра тяжелая, но вы понимаете - меняются тренеры, а когда к «Прикарпатью» приезжает команда выше рангом, они всегда дают такой бой, и здесь всегда трудно выиграть».

«Если по игре, то мы начали преобладать в матче, когда у них закончились силы. Физически мы выглядели убедительнее, и в конце владели уже солидным преимуществом. В первом тайме они хорошо сопротивлялись, поэтому это похвала футболистам «Прикарпатья». А мы любой победе радуемся - было трудно, но это же Кубок. И я хочу похвалить своих ребят за отношение. Несмотря на тяжелый график, они сегодня демонстрировали хорошее движение в первую очередь. Я удовлетворен. «Прикарпатье» - молодцы, а мои футболисты лучшие».

«Болельщики на трибунах - это всегда чувствуется. Любой угловой - и слышим гул зрителей. Это же агрессия, болельщик гонит свою команду вперед. Мы также сейчас играем дома с болельщиками, и это совсем другое дело», - сказал Костышин.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 23:19
    0
    PFCLviv, 30.09.2020 22:28
    ага, найкращі... бачили ми найкращих з хорватами ...
    найкращих мы с Ворсклой видели
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 23:15
    0
    PFCLviv, 30.09.2020 22:28
    ага, найкращі... бачили ми найкращих з хорватами ...
    Где тво
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 23:13
    +1
    Да Прикарпатье дало бой вам ,не то что Динамо вам слилось 2-0
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.09.2020 22:28
    -2
    ага, найкращі... бачили ми найкращих з хорватами ...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 23:13
    +1
    Да Прикарпатье дало бой вам ,не то что Динамо вам слилось 2-0
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 23:19
    0
    PFCLviv, 30.09.2020 22:28
    ага, найкращі... бачили ми найкращих з хорватами ...
    найкращих мы с Ворсклой видели
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 23:15
    0
    PFCLviv, 30.09.2020 22:28
    ага, найкращі... бачили ми найкращих з хорватами ...
    Где тво
    Ссылка
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