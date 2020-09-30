Руслан КОСТЫШИН: «Прикарпатье - молодцы, но игроки Колоса - лучшие»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал тяжелую победу 1:0 в матче 1/16 Кубка Украины против «Прикарпатья».

«Ассоциаций с Хорватией нет, здесь хотя бы мяч катился и можно было играть в футбол. К тем людям, кто готовил это поле, нет вопросов, так как вода не стояла. Игра тяжелая, но вы понимаете - меняются тренеры, а когда к «Прикарпатью» приезжает команда выше рангом, они всегда дают такой бой, и здесь всегда трудно выиграть».

«Если по игре, то мы начали преобладать в матче, когда у них закончились силы. Физически мы выглядели убедительнее, и в конце владели уже солидным преимуществом. В первом тайме они хорошо сопротивлялись, поэтому это похвала футболистам «Прикарпатья». А мы любой победе радуемся - было трудно, но это же Кубок. И я хочу похвалить своих ребят за отношение. Несмотря на тяжелый график, они сегодня демонстрировали хорошее движение в первую очередь. Я удовлетворен. «Прикарпатье» - молодцы, а мои футболисты лучшие».

«Болельщики на трибунах - это всегда чувствуется. Любой угловой - и слышим гул зрителей. Это же агрессия, болельщик гонит свою команду вперед. Мы также сейчас играем дома с болельщиками, и это совсем другое дело», - сказал Костышин.