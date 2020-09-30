Sky Sports: Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Аяксе

По информации Sky Sports, левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико является одним из двух приоритетных вариантов для «Манчестер Сити» в случае продажи украинца Александра Зинченко.

Второй, но куда более дорогой опцией называют универсала «Баварии» Давида Алабу.

Ранее сообщалось, что наставник Хосеп Гвардиола больше не доверяет Зинченко и готов обновить линию обороны, а в услугах украинца якобы заинтересована «Барселона».

При этом времени на осуществление крупных трансферов почти не осталось, так как окно в Европе закрывается 5-го октября.

Сам Зинченко сейчас травмирован и в ближайшее время играть не сможет.