Sky Sports: Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Аяксе

По информации Sky Sports, левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико является одним из двух приоритетных вариантов для «Манчестер Сити» в случае продажи украинца Александра Зинченко.
Второй, но куда более дорогой опцией называют универсала «Баварии» Давида Алабу.
Ранее сообщалось, что наставник Хосеп Гвардиола больше не доверяет Зинченко и готов обновить линию обороны, а в услугах украинца якобы заинтересована «Барселона».
При этом времени на осуществление крупных трансферов почти не осталось, так как окно в Европе закрывается 5-го октября.
Сам Зинченко сейчас травмирован и в ближайшее время играть не сможет.
Источник — Sky Sports
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