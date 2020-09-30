Sky Sports: Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Аяксе

Клуб заинтересован в Николасе Тальяфико

  • 30.09.2020 23:11
  • 1651 просмотр
  • 1 комментарий
Sky Sports: Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Аяксе
© twitter.com/ajax

По информации Sky Sports, левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико является одним из двух приоритетных вариантов для «Манчестер Сити» в случае продажи украинца Александра Зинченко.

Второй, но куда более дорогой опцией называют универсала «Баварии» Давида Алабу.

Ранее сообщалось, что наставник Хосеп Гвардиола больше не доверяет Зинченко и готов обновить линию обороны, а в услугах украинца якобы заинтересована «Барселона».

При этом времени на осуществление крупных трансферов почти не осталось, так как окно в Европе закрывается 5-го октября.

Сам Зинченко сейчас травмирован и в ближайшее время играть не сможет.

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Источник — Sky Sports

(9 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 23:42
    0
    А че не доверяет больше тренер, обиделся на Зидан? эх, тут и сказочке... пока на паузе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 23:42
    0
    А че не доверяет больше тренер, обиделся на Зидан? эх, тут и сказочке... пока на паузе
    Ссылка
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