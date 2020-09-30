В четверг, 1 октября «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
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Источник — Sport.ua
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